США в водах Азии перехватили три нефтяных танкера Ирана

Александр Панько
23.04.26 16:24
Военно-морские силы (ВМС) США за последние дни перехватили в водах Азии как минимум три нефтяных танкера, которые шли под флагом Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет о судах Deep Sea, Sevin и Dorena. Первые два были загружены нефтью частично, а третий полностью. Всего они перевозили около 4 млн. баррелей нефти. Также американские военные могли захватить танкер Derya.

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, Deep Sea последний раз был замечен у побережья Малайзии неделю назад, Sevin — там же месяц назад, Dorena — у побережья южной Индии три дня назад, а Derya — у западного побережья Индии на прошлой неделе. Ранее Пентагон сообщил о захвате иранского танкера Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе. Также 19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные атаковали и установили контроль над иранским контейнеровозом Touska в Оманском заливе. Задержания судов происходят на фоне морской блокады Ирана, которую США объявили 13 апреля. За последние десять дней американские военные не дали войти или выйти из иранских портов 29 судам.

Как известно, США приступили к морской блокаде Ирана из-за блокирования Тегераном судоходства Ормузским проливом, через который на мировой рынок поступает до 20% нефти и около 30% сжиженного природного газа. Иран, в свою очередь, заблокировал водный маршрут в ответ на бомбардировки со стороны США и Израиля. 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии, а затем провели первые прямые переговоры в Пакистане. Однако они закончились без результата.

Недавно Трамп заявил, что продолжает срок режима прекращения огня по просьбе Пакистана, но с сохранением блокады иранских портов. Глава Белого дома не уточнил, на какой срок продлевается перемирие. По данным источников Ynet, оно будет действовать до 26 апреля. Собеседники Axios объясняли, что это время Трамп дал руководству Ирана, чтобы оно выработало единую позицию по урегулированию конфликта.

Напомним, американскую блокаду — военные корабли, которые стоят на границе Аравийского моря — смогли обойти как минимум 34 танкера, связанные с Ираном. Среди них несколько танкеров, которые вывезли собственно иранскую нефть стоимостью 1 млрд долларов.

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
