В Кремле не исключили встречу Путина с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако при определённом условии. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие переговоры должны быть результативными и проходить на этапе финализации договорённостей.

«Главное — целеполагание встречи. Зачем встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы была причина для встречи, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договорённости», — добавил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что невозможно решить территориальные вопросы без встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.