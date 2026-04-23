Трамп намекнул на возможность новых переговоров с Ираном в ближайшие дни

США и Иран могут начать второй раунд мирных переговоров уже в эту пятницу на фоне усилий Пакистана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Post.

Как отметило издание, президент США Дональд Трамп подтвердил возможность проведения встречи в ближайшее время.

«Это возможно!», — отметил он в ответ на вопрос журналистов о потенциальном прорыве в отношениях с Тегераном.

Источники в Исламабаде сообщают, что новый раунд переговоров может состояться в течение следующих 36-72 часов.

Пакистан сейчас выступает ключевым посредником, работая через дипломатические каналы для формирования единого плана со стороны иранского руководства.

Сейчас между сторонами продолжает действовать режим прекращения огня, несмотря на обостренную риторику. Американские военные остаются в состоянии боеготовности и продолжают блокаду до момента завершения обсуждений.

«Я приказал нашим военным продолжать блокаду и оставаться готовыми, и поэтому буду продолжать прекращение огня до тех пор, пока их предложение не будет подано», — заявил Дональд Трамп.

По данным пакистанской стороны, военной эскалации на данный момент не зафиксировано, что свидетельствует о намерениях обеих сторон найти дипломатическое решение.

Напомним, Трамп решил продлить перемирие с Ираном.