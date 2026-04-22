В Словакии сообщили, когда пойдет нефть по трубопроводу «Дружба»

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сделала важное заявление. По ее словам, Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба», а поставки могут быть возобновлены уже в четверг, 23 апреля.

Чиновница сообщила: «По информации «Укртранснафты», сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба» на украинской стороне из Беларуси».

Добавляется, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром.

Ранее в России зафиксировали самое большое сокращение добычи нефти за 6 лет.