В Кременчуге школьник готовил двойной теракт

В Полтавской области предотвратили двойной теракт в городе Кременчуг, который готовил несовершеннолетний по заказу РФ. Об этом сообщила СБУ.

Указано, что на врага работал 17-летний ученик местного лицея. Он попал в поле зрения рашистов, когда искал «легкие заработки» в Телеграм-каналах.

После вербовки парень по инструкции куратора приобрел компоненты для двух взрывных устройств и собственноручно собрал их в арендованном гараже. Деньги на все это он получил от россиян.

«Злоумышленник заложил возле местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства (СВУ) с дистанционной активацией. Сначала рашисты планировали взорвать одно из взрывных устройств в ночь на 17 апреля этого года, а после прибытия на место происшествия экстренных служб планировали активировать вторую бомбу, заложенную поблизости», — говорится в сообщении.

Контрразведчики раскрыли вражеский замысел и задержали агента «на горячем» после закладки взрывного устройства. Во время обысков у него изъяли остатки компонентов для СВУ и средства связи с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.

Несовершеннолетнему агенту сообщили о подозрении по статье о покушении на совершение террористического акта (ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, подросток, устроивший стрельбу в школе на Закарпатье, действовал по указанию россиян.