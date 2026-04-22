Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном невозможна, если США снимут морскую блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, Иран хочет, чтобы США открыли Ормузский пролив, что позволит Тегерану зарабатывать на нем 500 млн долларов в день. При этом, отмечает президент, иранцы пытаются «сохранить лицо», публично заявляя о желании держать пролив закрытым.

«Соглашение невозможно, если мы снимем морскую блокаду», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 20 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, но оставил блокаду иранских портов действующей. Он пояснил, что ждет «единого предложения» от иранского руководства, которое, по его словам, «серьезно расколото».

Тем временем постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил во вторник, что переговоры состоятся в Исламабаде, как только США отменят блокаду.

«Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде», — цитируют Иравани иранские государственные СМИ IRNA.

Ранее Тегеран официально отказался от участия в новом раунде переговоров, который планировался на 22 апреля, назвав их «пустой тратой времени». Вице-президент Джей Ди Вэнс отменил поездку в Пакистан.

Отметим, что сегодня ночью Трамп решил продлить перемирие с Ираном.