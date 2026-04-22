Российские войска не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю Украину. Однако украинские бойцы системно ослабляют способности врага вести войну. Об этом сообщает Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский встретился с членами новосозданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support).

Он провел содержательную беседу с главой совета генералом сэром Ричардом Ширреффом и генерал-лейтенантом Павелом Мацко.

Главком ВСУ проинформировал коллег об оперативной ситуации на фронте российско-украинской войны, применении новых тактик и видов вооружений.

«Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину. В ответ мы системно ослабляем его способности вести войну — целенаправленно уничтожаем ресурсы, логистику и военный потенциал, каждый раз срывая планы врага», — рассказал Сырский.

В то же время, по его словам, не стоит рассчитывать, что ресурсы противника быстро иссякнут.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.