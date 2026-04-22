В ЕС анонсировали три хорошие новости для Украины

Александр Панько
22.04.26 10:25
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о трех позитивных новостях относительно Украины накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Об этом сообщил Укринформ.

«Первое заключается в том, что если в ближайшие дни нефть начнет течь по трубопроводу Дружба, мы сможем очень быстро начать выплату Украине кредита в размере 90 млрд евро», — сказала она.

«Второе позитивное сообщение — в том, что Украина и Молдова готовы официально открыть все шесть кластеров (в переговорах о вступлении в ЕС), и мы тоже готовы. Так что я надеюсь, что Совет ЕС будет действовать быстро», — отметила Кос.

Третье позитивное сообщение, по ее словам, заключается в том, что Украина провела много реформ за последние недели, поэтому ЕС сможет выделить до 2,7 млрд евро для украинского бюджета, чтобы обеспечить ликвидность.

А глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ожидает «позитивных решений» по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины уже в среду 22 апреля. Об этом сообщила Европейская правда.

«Мы обсудим войну в Украине и ожидаем некоторых позитивных решений завтра по займу на 90 млрд евро. Украина действительно нуждается в этом займе. И это также будет сигналом, что у России не получится продержаться дольше, чем у Украины, сейчас это очень важно», — отметила она.

Также Каллас выразила надежду, что вскоре удастся разблокировать и решение по новым санкциям против России, которые ранее зашли в тупик из-за позиции Венгрии.

Напомним, Евросоюз запустил финальную процедуру по 90 млрд евро для Украины. Этот вопрос вынесен на заседание комитета постоянных представителей стран ЕС без обсуждения, что обычно свидетельствует о предварительной договоренности между государствами-членами.

