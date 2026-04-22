Зеленский и Мерц обсудили вступление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский и немецкий канцлер Фридрих Мерц обсудили шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Об этом лидер украинского государства написал в Telegram.

Зеленский поблагодарил Мерца за сильную поддержку Украины и недавние договоренности между странами.

«Обсудили также некоторые вопросы международной повестки дня и шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе», — поделился президент.

Лидеры двух стран также определили актуальные приоритеты в работе как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате с партнерами.

«Готовимся к встречам и переговорам на этой неделе», — добавил он.

Отметим, что газета Financial Time заявила, что ознакомилась с предложениями Берлина и Парижа относительно присоединения к блоку.

В частности, Германия настаивает на статусе «ассоциированного члена»: Киев будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но без права голоса и доступа к общему бюджету ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что Украине не нужно предлагать частичное членство ЕС. Она должна быть равноправной страной на фоне всех других членов Европейского союза.