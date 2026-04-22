За сутки ВСУ уничтожили еще 1140 оккупантов. Сводка за 22 апреля

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 российских оккупантов. Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 1321450 человек. Об этом 22 апреля сообщил Генштаб.

В целом с начала войны российская армия потеряла

-танков — 11 885 (+1);

— боевых бронемашин — 24 436 (+7);

— артиллерийских систем — 40 516 (+38);

— РСЗО — 1 749 (+0);

— средств ПВО — 1 350 (+0);

— самолетов — 435 (+0);

— вертолетов — 350 (+0);

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026);

— крылатых ракет — 4 549 (+0);

— кораблей / катеров — 33 (+0);

— подводных лодок — 2 (+0);

— автомобильной техники и автоцистерн — 90 925 (+162);

— специальной техники — 4 132 (+0).

Напомним, днем ранее Силы обороны убили и ранили 1040 российских оккупантов.