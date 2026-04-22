Трамп решил продлить перемирие с Ираном

Президент США сообщил, что по инициативе Пакистана он решил продлить режим прекращения огня с Ираном. Этот шаг будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свои предложения по мирному урегулированию конфликта и пока переговоры не завершатся. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Учитывая, что правительство Ирана серьезно расколото, и по просьбе Пакистана, нас попросили приостановить атаки, пока их лидеры не смогут выработать единое предложение», — написал глава Белого дома.

При этом американским военным было поручено продолжать блокаду иранских портов, «оставаться в полной боевой готовности».

Отметим, что в интервью CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения «выгодного соглашения» с Ираном для завершения многонедельной войны, однако не рассчитывает продлевать режим прекращения огня, который истекал в среду, 22 апреля.