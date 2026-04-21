Новости > Украина ищет решения для защиты от баллистики без Patriot

Украина ищет решения для защиты от баллистики без Patriot

Александр Панько
21.04.26 16:24
116
Украина ищет решения для защиты от баллистики без Patriot

Для того, чтобы покрыть нынешний дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина будет договариваться с другими странами, а иногда — «даже шантажировать». Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью «Фактам».

Глава государства отметил, что Украина имеет возможности производить ракеты для систем противовоздушной обороны и ранее уже просила администрацию экс-президента Соединенных Штатов Америки предоставить соответствующую лицензию. Он пояснил, что США производят 60 ракет для комплексов Patriot в месяц, и Украина предлагала удвоить эти объемы.

«Я просил, еще начиная с Байдена: дайте мне лицензию, и я вам обещаю, мы удвоим ваше производство. Я очень этого хотел. Мы были готовы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет именно об изготовлении ракет, а не самих систем ПВО. Зеленский пояснил, что сейчас в Европе одну ракету могут изготавливать в разных странах — выпускать разные ее части. Украина была готова и к такому сотрудничеству.

«Я очень просил еще администрацию Байдена, потом продолжил с администрацией Трампа. Тем не менее, результат такой. У немцев сегодня есть возможность производить ракеты для Patriot. И это не вопрос сегодняшнего дня. То, о чем мы договорились. Но это будет очень серьезный пакет тогда, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензию. Дай Бог, чтобы они наладили производство как можно быстрее. Но это точно не о сегодняшнем дне. То есть вопрос никто не снял. А сегодня с баллистикой нужно бороться», — подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что встречался и с производителями вооружения. Его идея заключается в создании европейской антибаллистической системы. Ведутся переговоры с несколькими государствами.

Перед украинскими производителями тоже поставили задачу создать собственную систему для противодействия баллистике в течение года, чтобы не зависеть от комплексов Patriot.

Президент уверен, что реализовать такой замысел реально, хотя и очень сложно — вопрос в составляющих: «Я считаю, что одну составляющую мы сегодня видим — можно решить вопрос с радарами. Я договариваюсь со странами. Здесь нужно просто посмотреть, что будет работать лучше. И еще один вопрос — ракеты. Ракеты для соответствующих систем».

В то же время на вопрос о том, как Украина будет проходить ближайшие месяцы, учитывая, что РФ может активизировать кампанию ударов с наступлением жары, Зеленский ответил так: «Договариваться, покупать, собирать, менять. Иногда даже шантажировать. [В хорошем смысле], безусловно. Чтобы получить ракеты».

Напомним, Зеленский анонсировал производство систем ПВО в Украине, включая антибаллистику.

Тэги: Украина, ПВО, Владимир Зеленский

