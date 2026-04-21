Новости > Россияне могут управлять «шахедами» в режиме реального времени, — Игнат

Россияне могут управлять «шахедами» в режиме реального времени, — Игнат

Александр Панько
21.04.26 15:31
153
Россияне могут управлять «шахедами» в режиме реального времени, — Игнат

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне могут управлять «шахедами» в режиме реального времени. Уже фиксировались случаи, когда дрон целенаправленно наводился оператором на автомобили или мобильные огневые группы. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Комментируя недавнюю атаку на дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова, Игнат отметил, что «ничего нельзя исключать, учитывая, что не в первый раз, даже публичные люди пострадали от российской атаки».

«То, что вчера случилось с Сергеем, действительно тоже очередное подтверждение, что не только противник, как они заявляют, атакуют какие-то там объекты, которые хочет поразить, а и жилые дома, как многоквартирные, так и частные, становятся объектом террористических атак врага», — сказал Игнат.

По его словам, большинство ракет и дронов программируются заранее — с заданными маршрутами, скоростью и высотой полета. Однако враг постоянно совершенствует свои возможности.

В частности, российские войска могут применять так называемые mesh-сети.

«Mesh-сеть — это то, что беспилотники взаимодействуют друг с другом, являются своеобразными ретрансляторами... и оператор на территории России может благодаря этой сети управлять тем или иным беспилотником в реальном времени», — рассказал военный.

Он добавил, что такие технологии уже позволяют врагу точечно атаковать подвижные цели.

«Были уже неоднократные случаи, когда и шахед, и гербера прямо целенаправленно в реальном режиме времени управляется оператором и направляется на автомобиль или мобильную огневую группу», — отметил Игнат.

Среди новых вызовов также атаки по поездам в движении. В то же время украинские военные уже работают над противодействием таким угрозам, в частности путем развития систем радиоэлектронной борьбы и других инновационных решений.

Отвечая на вопрос о уязвимости дронов к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и возможности управления через мобильные сети, Игнат заявил, что враг активно ищет новые решения.

«Такие попытки были, конечно. Здесь надо смотреть глубже. Неоднократно Служба безопасности и мы, собственно, Воздушные силы предупреждали о том, что враг вербует людей для того, чтобы регистрировать Сталинки. Это один из способов, да, зарегистрировать на украинского гражданина какие-то предприятия, тот же Старлинк, чтобы Россия могла его использовать потом для локации», — сказал он.

По его словам, оккупанты могут пытаться использовать и мобильные сети для того, чтобы по каналам связи с помощью мобильных операторов, возможно, управлять тем или иным БПЛА.

«Потому что находили модемы с сим-картами. Неоднократно враг делал такие попытки», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что эффективность таких решений оценить сложно, но противник постоянно будет совершенствоваться и искать новые эффективные и самые дешевые способы для того, чтобы атаковать Украину.

Игнат также обратил внимание, что российские беспилотники могут существенно отличаться по внутреннему оснащению.

«Очень много залетает беспилотников, они разные, они вроде одного типа снаружи выглядят, а то, что внутри в нем есть, поэтому беспилотнику, если он уцелел, наши специалисты имеют возможность разобрать, посмотреть», — объяснил он.

Игнат добавил, что украинские специалисты постоянно изучают такие дроны, чтобы эффективнее им противодействовать, потому что враг не стоит на месте.

Напомним, силы противовоздушной обороны сегодня ночью нейтрализовали 116 из 143 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину.

Тэги: Россия, Юрий Игнат, Шахед

