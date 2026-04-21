Зеленский указал на основные риски выхода ВСУ из Донбасса

Вывод украинских войск из Донбасса, на чем продолжает настаивать Россия, станет для Украины стратегическим поражением. Такой шаг повлечет за собой несколько серьезных рисков, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью «Фактам» глава государства отметил, что Силы обороны сохраняют присутствие не только в Донецкой области, но и в части Луганской области. Зеленский подчеркнул, что в случае выхода из Донбасса Украина станет слабее, поскольку в регионе построены фортификационные сооружения.

«И когда вам дают сигнал, например, наши американские партнеры, ну вот можно же построить новые сооружения. Можно. Это время. А зачем? Они готовы давать деньги. А зачем нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, которые вы построите в поле», — добавил он.

К тому же, на подконтрольной территории Донбасса проживает около 200 тысяч человек. Выход оттуда станет шагом назад и морально ослабит украинскую армию, говорит Зеленский.

«Вопрос в том, сколько людей там уже погибло. Я считаю, что этот шаг на сегодняшний день безответственный», — подчеркнул Зеленский.

