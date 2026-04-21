Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств «Ощадбанка»

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов («Ощадбанка») будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность. Об этом сообщает Telex.

Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства (что Виктор Орбан якобы причастен к «похищению» средств инкассаторов), Мадьяр высказался сдержанно:

«Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости», — заявил он.

По словам лидера «Тисы», он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к «здравому смыслу».

Мадяр отметил, что после вступления в должность премьера будет иметь к Зеленскому «более важные вопросы», чем история с «Ощадбанком».

Кроме того, Мадьяр пообещал открыть нефтепровод «Дружба».

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля «Ощадбанка» были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и банковских металлов. По данным банка, стоимость груза составляла 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.