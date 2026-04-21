Новости > Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств «Ощадбанка»

Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств «Ощадбанка»

Александр Панько
21.04.26 12:45
284
Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств «Ощадбанка»

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов («Ощадбанка») будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность. Об этом сообщает Telex.

Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства (что Виктор Орбан якобы причастен к «похищению» средств инкассаторов), Мадьяр высказался сдержанно:

«Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости», — заявил он.

По словам лидера «Тисы», он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к «здравому смыслу».

Мадяр отметил, что после вступления в должность премьера будет иметь к Зеленскому «более важные вопросы», чем история с «Ощадбанком».

Кроме того, Мадьяр пообещал открыть нефтепровод «Дружба».

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля «Ощадбанка» были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и банковских металлов. По данным банка, стоимость груза составляла 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Тэги: Украина, Ощадбанк, Венгрия, Петер Мадьяр

Статьи

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
