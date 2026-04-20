Совет Безопасности ООН соберется на заседание и обсудит атаки РФ по Украине

В понедельник, 20 апреля, Совет безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить последние атаки РФ по украинским городам. Об этом сообщает «Укринформ».

В секретариате Совбеза проинформировали, что запрос на проведение заседания поступил от Украины после того, как Россия осуществила комбинированную атаку по Днепру и другим городам 14 апреля.

Среди стран, которые поддержали запрос Киева — Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания. Заседание должно начаться в 15:00 (по Киеву это будет 22:00).

Предварительно, с докладами должны выступить помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Напомним, в ночь на 14 апреля россияне запустили по Украине 4 ракеты и 129 дронов.

Позже, уже днем, оккупанты нанесли удары баллистическим оружием по Днепру. В результате удара были выбиты окна в магазинах, повреждены автомобили и другие последствия.

Кроме того, несколько раз за день под удар попал Чернигов. Во время одной из атак вражеский беспилотник попал в административное здание в центре города. Ближе к вечеру была очередная атака, из-за чего без света остались несколько тысяч человек.

В ночь на 16 апреля россияне осуществили комбинированный удар по Украине, используя для атак дроны и ракеты различных типов. Под обстрел попали Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие города.