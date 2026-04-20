Теракт в Киеве: число жертв снова выросло

Количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева выросло до семи. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Телеграм в понедельник, 20 апреля.

По информации медиков, в больнице умер мужчина, раненый стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось, — написал он.

По данным городского головы, в настоящее время в больницах столицы находятся семеро из раненых в Голосеевском районе, из которых один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое — в отделении политравмы. Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу. Мужчина с оружием в руках бегал по улице и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Он ворвался в супермаркет Велмарт на Голосеевском проспекте и взял заложников.

После длительных переговоров спецназ пошел на штурм и ликвидировал стрелка. Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.