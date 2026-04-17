Президент США Дональд Трамп стал настолько политически токсичным в Европе, что даже его ближайшие идеологические союзники все чаще рассматривают его как обузу, пишет Politico.

Праворадикальные популисты Европы начали отдаляться от президента США еще до того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение на парламентских выборах в воскресенье. Поражение Орбана, в сочетании с последствиями войны в Иране и конфликтом Трампа с Папой Римским, ускорило их отступление.

«Поражение [Орбана] нельзя списать только на усталость избирателей. Близость к Соединенным Штатам в нынешнем контексте не понравилась венгерским избирателям», — сказал высокопоставленный представитель крайне правой партии Франции «Национальное собрание».

«Нам нужно держаться на расстоянии», — заявила лидер партии Марин Ле Пен своим коллегам.

«Хотя некоторые видят преимущества в сохранении связей с Трампом, «в контексте выборов это не особенно перспективный подход», — сказал Торбен Брага, депутат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Чтобы занять наилучшую позицию для победы на президентских выборах во Франции в следующем году, «Национальное собрание», вероятно, постарается избежать восприятия своей близости к администрации Трампа. Депутаты от «Альтернативы для Германии» придерживаются аналогичного подхода в преддверии важных региональных выборов в сентябре, отмечает Politico.

В то ж время лидер АдГ Алиса Вайдель продолжает пытаться поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа, заявляя журналистам, что не считает тесные связи с Трампом обузой и что, по ее мнению, «Орбан провел очень хорошую кампанию».

Однако партия «Национальное собрание» Ле Пен отнеслась к этому более скептически, учитывая непопулярность Трампа среди французского электората и среди избирателей самой партии.

«С момента нападения на Капитолийский холм [в 2021 году после поражения Трампа на выборах 2020 года] Марин Ле Пен поняла, что не стоит слишком сближаться с ним. Она очень осторожна и держится на расстоянии», — сказал один из чиновников.

Напомним, что результат выборов в Венгрии стал личным поражением Трампа. В частности, CNN пишет, что администрация Трампа приложила чрезвычайные усилия, чтобы поддержать лидера националистов на последнем этапе предвыборной кампании.

В то же время как Bloomberg пишет, что поражение Орбана повлияет также и на позиции движения MAGA, которое активно поддерживает Трампа.