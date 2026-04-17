В ОП рассказали, когда Спецтрибунал начнет полноценно работать

Украина ожидает официального запуска Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Российской Федерации уже в 2027 году. Процесс создания трибунала перешел в активную стадию реализации, завершив основные юридические приготовления. С февраля 2026 года в Гааге и Страсбурге действует рабочая группа, которая занимается организационными аспектами. Для ее функционирования Европейский Союз выделил 10 миллионов евро. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в Офисе президента Украины.

Как отметили в ОП, страна уже ратифицировала соответствующее двустороннее соглашение с Советом Европы. Следующий важный этап — встреча в Кишиневе, запланированная на 14–15 мая. На ней Совет Европы будет заключать соглашение о создании руководящего комитета трибунала. Свою официальную поддержку участия в процессе подтвердили 20 стран, среди которых Великобритания, Германия, Франция, Польша и страны Балтии. Основная задача трибунала — обеспечение ответственности российского руководства за агрессию против Украины.

Ожидается, что после завершения подготовительных этапов трибунал сможет начать полноценную работу уже в следующем году. Его деятельность будет базироваться на международной поддержке и тесном сотрудничестве с европейскими институтами. Это обеспечит необходимую правовую основу для осуждения преступления агрессии, которое сейчас вне юрисдикции Международного уголовного суда.

Среди активных участников процесса — Польша, которая официально подтвердила своё стремление присоединиться к созданию трибунала. Варшава уже подала соответствующую декларацию в Совет Европы. Завершение формирования механизма ожидается в мае.

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале против России. Он будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции.