Трамп заинтриговал мирными переговорами с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу переговоров с Ираном, и сказал, что скоро «произойдет что-то очень позитивное». Он также отметил, что Тегеран согласился не иметь ядерного оружия. Об этом сообщает CNN.

«Иран хочет заключить сделку, и мы ведем с ними очень конструктивные переговоры. Мы не должны допустить появления ядерного оружия... это очень важный фактор. И сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти», — заявил президент США.

«Все выглядит очень хорошо, и мы собираемся заключить сделку с Ираном, и это будет хорошая сделка. Это будет сделка без ядерного оружия», — добавил он.

Кроме того, американский президент отметил, что следующие переговоры в очном формате «вероятно» состоятся в выходные.

