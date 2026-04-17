Подростка могли шантажировать: стрельбу в школе на Закарпатье расследуют как теракт

Правоохранители квалифицировали стрельбу в школе на Закарпатье как теракт. 15-летнего подростка могли заставить совершить преступление. Об этом сообщает полиция Закарпатья в Telegram.

По данным следствия, 15-летний парень, находясь в учебном заведении, произвел несколько выстрелов из пистолета в сторону одноклассника. Потерпевший получил ранение, ему была оперативно оказана медицинская помощь. Пока угрозы его жизни и здоровью нет.

После совершенного нападавший пытался скрыться, однако полицейские догнали и задержали его за считанные минуты. Также было установлено, что оружие, которое использовал подросток, — это шумовой пистолет, переработанный под огнестрельный.

Предварительно установлено, что школьник мог стать жертвой психологического давления. Парень рассказал правоохранителям, что познакомился с неизвестными через онлайн-игру, после чего общение перешло в мессенджер.

По словам задержанного, ему выдвинули требования и угрожали расправой над его близкими в случае отказа выполнять «задания».

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают организаторов, которые могли стоять за этим преступлением.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, на Закарпатье ученик выстрелил в однокласника.