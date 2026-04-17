Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

Александр Панько
17.04.26 12:16
Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих. Об этом заявил журналист Кристофер Миллер, который цитирует представителя Главного управления разведки МО Украины.

Как сообщил журналист, по данным украинской военной разведки, сейчас на территории Украины уже находится около 680 000 российских солдат. Российское командование имеет целью использовать дополнительные свежие силы для усиления давления на позиции ВСУ.

Главной стратегической целью Кремля остается полный захват территорий Донецкой и Луганской областей.

По его словам, в разведке отмечают, что противник установил для себя конкретные временные рамки.

«Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, используя свой стратегический резерв, чтобы добавить 20 000 свежих военнослужащих к своим силам внутри страны», — сообщили в ГУР.

Цель врага остается неизменной — оккупация востока Украины.

«Имея около 680 000 солдат на земле, Россия стремится захватить Донбасс до сентября», — подчеркнули в украинской разведке.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария относительно войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

