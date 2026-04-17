Региональные

Уровень алкоголизма в России побил девятилетний рекорд

Агата Кловская
17.04.26 11:24
127
В 2025 году показатель впервые диагностированного алкоголизма и алкогольного психоза в России вырос до 56,9 случая на 100 тыс. населения, что является рекордом за последние девять лет. Об этом сообщает издание Важные истории со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

По сравнению с 2024 годом уровень заболеваемости вырос на 30%, что является самым резким увеличением за весь период наблюдений. Показатели выросли в 69 регионах страны.

Самый высокий уровень, как и ранее, зафиксирован на Чукотке — 391 случай на 100 тыс. населения. Этот регион также возглавляет антирейтинг смертности, связанной с алкоголем.

На втором месте — Пермский край с показателем 288 случаев на 100 тыс. населения. Там уровень вырос в 3,5 раза и стал максимальным за весь период наблюдений. Третье место занял Ненецкий автономный округ — 231,5 случая на 100 тыс. населения.

В Омской области количество впервые выявленных случаев алкоголизма выросло в пять раз, в Астраханской — в четыре раза.

В конце 2024 года на учёте в медицинских учреждениях РФ находились 908,1 тыс. человек с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз».

Отмечается, что рост количества впервые выявленной алкогольной зависимости начался после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого показатель постепенно снижался.

Также сообщается, что частные наркологические клиники в Москве фиксировали увеличение количества новых пациентов с алкогольной зависимостью, объясняя это кризисными условиями и ростом психологической нагрузки.

После начала полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин призвал к снижению потребления алкоголя в стране. Правительство утвердило концепцию до 2030 года, которая предусматривает уменьшение потребления алкоголя до 7,8 литра этилового спирта на человека против 8,9 литра в 2023 году.

Несмотря на это, в 2024 году продажи крепкого алкоголя в России выросли до максимального уровня за последние восемь лет и составили 8,5 литра на душу населения.

Напомним, в России за первые два месяца 2026 года резко подорожала водка. Средняя цена за литр алкогольного напитка выросла на 6,11% — с 897 до 952 рублей. Это рекордный рост, как минимум, с начала полномасштабной войны.

Тэги: Россия, алкоголизм

Комментарии

© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди