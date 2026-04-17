Россия может готовить атаку на острова Балтики

Россия может готовить атаку на острова Балтики

Александр Панько
17.04.26 10:56
Швеция не исключает, что Россия уже в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря — и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию. Об этом в интервью The Times заявил руководитель вооруженных сил Швеции Михаэль Классон.

По словам Классона, Кремль мог бы уже завтра начать небольшую морскую операцию в Балтийском море. Цель — выявить трещины внутри альянса, тем более что Дональд Трамп открыто угрожал сократить поддержку европейских партнеров.

«Нам следует быть настороже и сдерживать Россию от такого рода авантюр с помощью нашего присутствия в стратегически важных районах на севере и, конечно, в Балтийском море», — сказал Классон.

В сентябре шведские вооруженные силы опубликовали отчет, где прямо названа возможная цель — остров Готланд. Россия могла бы захватить его врасплох — морским или воздушно-десантным путем.

Впрочем, Классон уточнил: вариантов у России значительно больше.

«Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть реакцию на политическом уровне», — пояснил он.

Шведская военная разведка в своем недавнем отчете предупредила: угроза со стороны России будет расти. Москва наращивает военный потенциал вблизи Швеции и уже сейчас способна нанести ограниченный удар в регионе.

Через пять лет ситуация может быть еще серьезнее — Россия получит возможность «осуществить вооруженное нападение с целью захвата больших территорий и дальнейшего установления морского и воздушного господства».

Классон также предостерег: завершение войны в Украине не будет означать мира для Европы. Наоборот — Россия сможет перегруппироваться и перебросить ресурсы на запад.

«Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может, даже Советский Союз», — отметил он.

Напомним, Россия прямым текстом пригрозила нанести удары по европейским городам.

Тэги: нападение, Россия, Балтика

