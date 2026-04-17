В КГГА назвали реальную цену проезда в общественном транспорте

В Киеве расчетная стоимость проезда в коммунальном наземном транспорте на сегодня составляет 44 грн, а в метрополитене этот показатель еще выше. Однако новые тарифы будут учитывать социальную составляющую. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В Департаменте отмечают, что несмотря на названные цифры себестоимости, сейчас речь не идет об установлении тарифов на таком уровне.

«Окончательное решение будет сбалансированным и будет учитывать как финансовые возможности города, так и социальную составляющую. Решение о введении новых цен на проезд будет принято после завершения соответствующих экономических расчетов», — отметили в ведомстве.

Если тарифы пересмотрят, изменения коснутся одновременно всех видов муниципального транспорта: метрополитена, автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом система льгот для определенных категорий граждан останется без изменений.

«Стоит отметить, что расходы на льготные перевозки полностью покрываются из бюджета Киева, включая перевозку льготников из других регионов, что создает дополнительную финансовую нагрузку на город», — отметили в Департаменте.

Городские власти Киева готовят обоснование для изменения стоимости проезда впервые с 2018 года. Соответствующее поручение профильным департаментам недавно дал мэр Виталий Кличко. Основные причины возможного повышения:

— Рост расходов: За последние восемь лет существенно подорожали топливо, электроэнергия, расходные материалы и логистика, а также выросли зарплаты работников.

— Огромные дотации: Общественный транспорт столицы является дотационным. В этом году город выделяет на его поддержку 12 миллиардов гривен.

Проблема льгот: Государство не компенсирует городу расходы на льготные перевозки в полном объеме, поэтому сотни миллионов гривен ежегодно идут непосредственно из киевского бюджета.

Напомним, что в Киеве с 14 марта выросли тарифы на проезд в некоторых частных маршрутных такси до 20 гривен. Причиной этого стало резкое подорожание топлива.