У Трампа пригрозили Ирану повторным ударом

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге Пентагона, что американские вооруженные силы готовы к повторной атаке на Иран, если Тегеран не согласится на условия потенциального соглашения. Об этом сообщает The Independent.

Выступая на пресс-конференции, глава Пентагона предупредил иранские власти о необходимости «сделать разумный выбор».

По его словам, у Ирана есть возможность выбрать путь развития и стабильности, однако в случае отказа страну могут ожидать блокада и удары по инфраструктуре, включая энергетический сектор.

Хегсет подчеркнул, что США рассчитывают на конструктивное решение, однако готовы действовать жестко при эскалации.

Он отдельно отметил, что альтернативой может стать «процветающее будущее» для иранского народа, если будет достигнуто соглашение.

На фоне заявлений США Китай ранее обратился к Ирану с призывом вновь открыть Ормузский пролив, подчеркнув важность безопасности судоходства.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что свободное и безопасное движение по этому маршруту должно быть гарантировано, поскольку существует общий интерес к восстановлению нормальной морской торговли.

Ситуация развивается после сообщений о блокаде иранских портов со стороны США, что усилило напряженность и создало риски для судоходства в регионе.

Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Ирана и основным покупателем его нефти, оказался напрямую затронут ограничениями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил блокаду «для Китая», назвав это исключением в торговой политике на фоне обострения ситуации.