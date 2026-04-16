Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США. Но только при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, Тегеран может быть готов разрешить судам использовать другую сторону узкого пролива в водах Омана без препятствий со стороны Ирана.

Однако это предложение зависит от того, будет ли Вашингтон готов удовлетворить требования Тегерана.

В то же время источник Reuters отмечает, что пока не понятно согласится ли Иран также разминировать любые мины, которые он мог разместить на этом участке воды, или будет ли разрешен свободный проход всем судам — даже тем, что связаны с Израилем.

Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.