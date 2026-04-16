Путин «отменил» конституцию РФ в начале войны. СМИ узнали о тайном указе

Правозащитник проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов заявил о существовании документа, который, по его словам, может позволять внесудебные задержания в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в публикации проекта «Первый отдел» в сети Telegram.

Правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на материалы Следственного комитета РФ сообщил, что после начала полномасштабной войны против Украины в марте 2022 года российский диктатор Владимир Путин якобы подписал некий документ.

Он позволяет силовым структурам лишать людей свободы и помещать их в следственные изоляторы без возбуждения уголовного дела и без решения суда.

Как отмечают правозащитники, в Следственный комитет РФ поступила жалоба на одно из таких задержаний.

В ней говорится, что гражданина России поместили в изолятор без возбуждения дела, сославшись на «решение Президента Российской Федерации от 08.03.2022 об организации приема и размещения лиц, оказывающих сопротивление СВО».

Согласно указанному «решению», сотрудники военно-следственных органов, ФСБ, МВД и ФСО получили возможность направлять людей, которых считают причастными к противодействию так называемой «СВО», в учреждения, функционирующие в режиме следственных изоляторов.

При этом Следственный комитет отклонил жалобу, сославшись не только на это решение, но и на «временную инструкцию», которая регулирует порядок содержания в СИЗО.

«Ни „решение“ (непонятно, как оно оформлено юридически), ни временная инструкция не опубликованы в открытом доступе. Сам текст „решения“ остается неизвестным», — заявляют правозащитники.

В «Первом отделе» подчеркивают, что помещение человека в изолятор без решения суда противоречит статье 22 Конституции РФ, которая гарантирует, что лишение свободы возможно только по судебному решению.

Как отмечает «Радио Свобода», с начала войны неоднократно поступали сообщения о содержании украинских пленных и гражданских лиц с оккупированных территорий в российских СИЗО без возбуждения уголовных дел, судебных решений и доступа к адвокатам или родственникам.

Журналисты указывают, что, согласно документу, на который ссылается «Первый отдел», подобная практика теоретически может распространяться и на граждан России, которых власти считают причастными к «противодействию» войне.

Напомним, Россия прямым текстом пригрозила нанести удары по европейским городам.