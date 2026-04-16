Британия передаст Украине 120 тысяч дронов и не только

Агата Кловская
16.04.26 10:27
83
Великобритания передаст Украине не менее 120 000 дронов в этом году. Это самый большой пакет беспилотников, который страна когда-либо предоставляла за все время полномасштабной войны. Об этом объявил министр обороны страны Джон Гили.

Поставки уже начались в этом месяце. В пакет входят:

— дальнобойные ударные беспилотники;

— разведывательные дроны;

— логистические беспилотники;

— морские средства.

Все они уже проверены на передовой в Украине.

«На пятом году жестокой войны Путина Великобритания продолжает активизироваться и в этом году предоставляет Украине наибольшее количество дронов за всю историю», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы союзники Украины отвлеклись из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«И ничто не отвлечет нас от того, чтобы продолжать стоять рядом с ними (с Украиной) столько, сколько нужно для обеспечения мира», — добавил он.

В марте 2026 года Россия запустила по Украине около 6 500 одноразовых ударных дронов — значительно больше, чем в феврале. Беспилотники стали ключевым инструментом как для украинских контратак, так и для защиты от постоянных обстрелов.

Большую часть средств направят на британские компании — Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Это создаст новые рабочие места в Великобритании.

Кроме дронов, Великобритания подтвердила поставки:

сотен тысяч артиллерийских снарядов;

тысяч ракет для противовоздушной обороны.

Общий объем британской военной поддержки в 2026 году — 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot.

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
16.04.26 10:43

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март

16.04.26 10:14

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

16.04.26 09:54

Трамп заявил, что «навсегда открывает» Ормуз

16.04.26 09:33

Россия официально признала сбитие самолета AZAL

16.04.26 09:13

На Рамштайне озвучили новые данные о потерях РФ

16.04.26 08:32

У Ирана остались считанные дни до остановки добычи нефти

15.04.26 16:50

Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

15.04.26 16:08

Во Франции зафиксировали мор очень милых птичек

15.04.26 15:49

Психологи рассказали, как отучить детей врать

16.04.26 10:14

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

16.04.26 09:33

Россия официально признала сбитие самолета AZAL

15.04.26 10:51

Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

15.04.26 10:25

На ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага

15.04.26 09:23

Названы противники вступления Украины в ЕС

15.04.26 09:09

«Укрэнерго» отменило отключение на среду, 15 апреля

15.04.26 07:00

Вэнс сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине

14.04.26 13:55

Зеленский назвал регионы, которые медленнее всего готовятся к зиме

14.04.26 11:41

Украина впервые имеет достаточно оружия для защиты от ударов РФ, — Зеленский

14.04.26 10:54

В Броварах совершен теракт. Подозреваемые уже задержаны

10.04.26 10:13

Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО

09.04.26 12:43

Названы главные фавориты следующих выборов президента США

09.04.26 15:02

В прошлом марте в Украине ускорилась инфляция

09.04.26 15:35

Британцы опровергли популярным миф о кофе и чае

09.04.26 12:50

Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

10.04.26 12:27

Зеленский ответил Вэнсу по поводу «территорий»

10.04.26 10:33

Зеленский ответил Путину по поводу пасхального перемирия

10.04.26 18:38

В СБУ сделали тревожное заявление накануне Пасху

09.04.26 11:18

Кремль сделал новое заявление о переговорах с Киевом

09.04.26 16:07

Зеленский призвал готовиться к следующей зиме

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

