Британия передаст Украине 120 тысяч дронов и не только

Великобритания передаст Украине не менее 120 000 дронов в этом году. Это самый большой пакет беспилотников, который страна когда-либо предоставляла за все время полномасштабной войны. Об этом объявил министр обороны страны Джон Гили.

Поставки уже начались в этом месяце. В пакет входят:

— дальнобойные ударные беспилотники;

— разведывательные дроны;

— логистические беспилотники;

— морские средства.

Все они уже проверены на передовой в Украине.

«На пятом году жестокой войны Путина Великобритания продолжает активизироваться и в этом году предоставляет Украине наибольшее количество дронов за всю историю», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы союзники Украины отвлеклись из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«И ничто не отвлечет нас от того, чтобы продолжать стоять рядом с ними (с Украиной) столько, сколько нужно для обеспечения мира», — добавил он.

В марте 2026 года Россия запустила по Украине около 6 500 одноразовых ударных дронов — значительно больше, чем в феврале. Беспилотники стали ключевым инструментом как для украинских контратак, так и для защиты от постоянных обстрелов.

Большую часть средств направят на британские компании — Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Это создаст новые рабочие места в Великобритании.

Кроме дронов, Великобритания подтвердила поставки:

сотен тысяч артиллерийских снарядов;

тысяч ракет для противовоздушной обороны.

Общий объем британской военной поддержки в 2026 году — 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot.