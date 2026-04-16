У Ирана остались считанные дни до остановки добычи нефти

Иран будет вынужден существенно сократить добычу нефти уже через две недели, если морская блокада США перекроет его экспорт. Сейчас хранилища страны заполнены чуть более чем наполовину. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным спутникового мониторинга компании Kayrros, иранские резервуары для хранения нефти, которую не удается экспортировать, сейчас заполнены на 51%. При текущем уровне экспорта в 1,8 миллиона баррелей в сутки свободного места хватит примерно на 16 дней добычи.

Если экспорт будет перекрыт, страна быстро достигнет критического предела запасов в 92 миллиона баррелей. Этот антирекорд был зафиксирован только один раз — во время пандемии Covid-19 в 2020 году.

Руководитель направления геополитики компании Energy Aspects Ричард Бронз считает, что в случае остановки экспорта Тегеран будет продолжать добычу еще 10-15 дней. После этого стране придется ограничивать производство на нескольких месторождениях.

Он добавил, что в последние дни в залив зашло привычное количество танкеров для загрузки на нефтяных терминалах Ирана. Это дает Тегерану возможность хранить дополнительные объемы нефти на борту судов.

На протяжении всего конфликта Иран ежедневно загружал в экспортном хабе на острове Харк один или два супертанкера. Каждый из них способен перевозить 2 миллиона баррелей.

Напомним, блокада Ормузского пролива США была введена в понедельник, 13 апреля, по приказу американского президента Дональда Трампа после срыва мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.