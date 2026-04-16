В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

Рада обороны Харьковской области приняла решение о расширении зоны обязательной и принудительной эвакуации в Купянском районе. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Соответствующее решение приняли во время заседания Совета обороны области с участием председателя областного совета Татьяны Егоровой-Луценко, военных, спасателей, представителей силовых структур и руководителей РВА.

Речь идет об эвакуации населения, а также принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населённых пунктов Шевченковской громады. Всего с этого направления необходимо вывезти в более безопасные места 756 человек, в том числе 74 ребёнка.

Также принято решение об обязательной эвакуации в принудительном порядке семей с детьми из 11 населённых пунктов Великобурлуцкой громады. Это 34 семьи, в которых воспитывается 54 ребёнка.

Кроме того, добавил Синегубов, на заседании рассмотрели вопрос расширения сети безопасных образовательных сред.

«Там, где особенности рельефа затрудняют строительство полноценных бомбоубежищ с функциями противорадиационной защиты, прорабатываем альтернативные решения», — уточнил глава ОВА.

Напомним, Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации.