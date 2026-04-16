На Рамштайне озвучили новые данные о потерях РФ

В Донецкой области российская оккупационная армия теряет в среднем 428 солдат на один квадратный километр. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на 34 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в среду, 15 апреля.

Он заверил, что ВСУ на поле боя не только удерживают позиции, но и наращивают давление. А потери России достигли уровня, превышающего темпы её мобилизации.

«Мы делаем каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага. Сегодня Россия теряет 254 военнослужащих на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428», — заявил Федоров.

По словам министра, также Украина усиливает давление на экономику России, особенно в энергетическом секторе.

«Наши действия нарушают логистику, увеличивают расходы и уменьшают ресурсы, доступные для финансирования этой войны», — добавил он.

Напомним, в марте Россия понесла наибольшие потери за всю войну — было убито и тяжело ранено более 35 тысяч оккупантов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада Федорова.