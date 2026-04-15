Американская администрация решила не продлевать исключения из санкций, которые позволяли осуществлять закупку российской нефти, которая уже была загружена на танкеры. Как сообщает Politico, санкции против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Трампа позволила истечь сроку действия этих исключений.

Отмечается, что до последнего момента США воздерживались от четкого ответа на вопрос о возможности продления исключений, введенных с целью стабилизации глобальных цен на нефть.

Однако источники Politico в Сенате подчеркивают, что Россия продолжает активно использовать различные пути для обхода санкций. По словам одного из собеседников, даже до введения исключений российская нефть попадала на рынки, поскольку администрация Трампа длительное время не принимала дополнительных ограничительных мер. Это позволило России избегать санкций, одновременно продавая нефть и закупая критически важные для ее военной промышленности товары.

Напомним, 22 октября 2025 года США ввели санкции против ведущих компаний-нефтедобытчиков из России, таких как «Лукойл» и «Роснефть». Эти ограничения были введены из-за «отсутствия серьезных усилий со стороны РФ по содействию мирному урегулированию конфликта в Украине». Однако на той же неделе администрация Трампа продлила действие исключения, позволяющего автозаправочным станциям «Лукойл» осуществлять деятельность за пределами России до конца октября.