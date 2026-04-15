Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества на 4 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Телеграм.

«Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов», — написал он по итогам переговоров с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

По его словам, во время визита в Берлин было подписано три важных соглашения: о усилении противовоздушной обороны, о развитии производства дальнобойных систем и о развитии производства дронов.

«Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО», — рассказал министр.

Федоров отметил, что соглашение о развитии «deep-strike» предусматривает 300 млн евро инвестиций в дальнобойные возможности, «что позволит наращивать производство украинского вооружения».

«В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе — 5000 дронов для Сил обороны», — рассказал Федоров об соглашении по совместному производству дронов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Германия и Украина подписали 10 соглашений разного уровня. Речь идет о договоренностях по ПВО, а именно — о ракетах PAC-2 для систем Patriot, новых пусковых установках и других вещах.