Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

Агата Кловская
15.04.26 10:51
50
Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества на 4 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Телеграм.

«Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов», — написал он по итогам переговоров с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

По его словам, во время визита в Берлин было подписано три важных соглашения: о усилении противовоздушной обороны, о развитии производства дальнобойных систем и о развитии производства дронов.

«Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО», — рассказал министр.

Федоров отметил, что соглашение о развитии «deep-strike» предусматривает 300 млн евро инвестиций в дальнобойные возможности, «что позволит наращивать производство украинского вооружения».

«В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе — 5000 дронов для Сил обороны», — рассказал Федоров об соглашении по совместному производству дронов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Германия и Украина подписали 10 соглашений разного уровня. Речь идет о договоренностях по ПВО, а именно — о ракетах PAC-2 для систем Patriot, новых пусковых установках и других вещах.

Тэги: Германия, Украина, оборонный пакет

Комментарии

Статьи

Фото и Видео
fraza.com
Новости блогосферы
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди