ВСУ за сутки уничтожили еще 1010 оккупантов. Сводка за 15 апреля

Силы обороны Украины продолжают наносить потери России — за прошедшие сутки было нейтрализовано более тысячи захватчиков. Об этом сообщает в своем утреннем сводке Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.26 ориентировочно составили:

— личного состава — около 1 313 970 (+1010) человек,

— танков — 11 864 (+1) ед,

— боевых бронетранспортеров — 24 390 (+1) ед,

— артиллерийских систем — 40 003 (+50) ед,

— РСЗО — 1 736 (+4) ед,

— БПЛА оперативно—тактического уровня — 239 241 (+1388) ед,

— автомобильной техники и автоцистерн — 89 553 (+253) ед,

— специальной техники — 4 125 (+2) ед.

Напомним, представитель Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что РФ пытается расширить зоны контроля в приграничных районах Сумской области. Оккупанты смогли организовать еще одну зону вклинения в Сумской области. Речь идет о небольших расстояниях — 1-1,5 км от границы.