На ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага

Специалист Greenpeace Украина рассказал о риске обвала саркофага Чернобыльской АЭС. Но на самом деле несущие конструкции сооружения не повреждены. Об этом сообщает Greenpeace Украина и государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» в Facebook.

Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни в своем отчете написал о том, что без срочного ремонта саркофага есть риск его обвала.

«Удар российского дрона (в феврале 2025 года) повысил риск обвала саркофага еще до безопасного демонтажа. Наш месседж прост: это преступление должно быть наказано, включая максимальные санкции против «Росатома», — отметил Берни.

Директор государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Сергей Тараканов отметил, что после атаки новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил свои свойства полной герметизации.

При этом защитная оболочка продолжает частично выполнять основную роль — экологическую изоляцию разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока ЧАЭС.

«Повреждения несущих конструкций локализующего сооружения объекта „Укрытие“, нового безопасного конфайнмента вследствие попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксированы», — уточнил он.

При этом, как добавил Тараканов, при условии штатной работы всех систем и отсутствии повторных атак или другого физического воздействия риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы саркофага сейчас минимальные.

Напомним, ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявлял о том, что саркофаг над четвертым энергоблоком может обрушиться, если Россия нанесет повторный удар.

При этом не обязательно, чтобы по саркофагу было прямое попадание. Риски есть, даже если дрон или ракета попадут неподалеку.