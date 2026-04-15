Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названы противники вступления Украины в ЕС

Названы противники вступления Украины в ЕС

Агата Кловская
15.04.26 09:23
159
Среди противников быстрой интеграции Украины в ЕС называют Францию, Германию, Италию и Нидерланды. По данным Politico, ссылающемуся на информацию от дипломатов и чиновников ЕС, вопрос расширения Союза может остаться вне повестки саммита в Никосии из-за отсутствия консенсуса среди европейских лидеров.

Скептическое отношение отдельных стран обусловлено несколькими факторами. Одна из ключевых причин — опасения по поводу усиления влияния популистских сил внутри ЕС. Также существует риск проведения сложных референдумов, например во Франции, где этот процесс может столкнуться с серьёзными антиевропейскими настроениями. Кроме того, негативный опыт сотрудничества с Венгрией, которую часто называют «проблемным партнером», заставляет некоторых членов ЕС быть осторожными.

Среди других аргументов — обеспокоенность европейских дипломатов возможной негативной риторикой, подобной той, что возникла во время вступления новых членов из Восточной Европы в 2000-х годах. Тогда распространялась идея так называемого «польского сантехника», когда граждан новых стран обвиняли в создании конкурентного давления на рынке труда. По словам одного из дипломатов, подобные аргументы могут прозвучать и в отношении украинцев.

Несмотря на общую поддержку Украины в контексте ее борьбы за независимость и безопасность, ряд государств настаивает на том, что процесс вступления в ЕС должен неукоснительно основываться на заслугах и выполнении критериев, а не на краткосрочной геополитической мотивации.

Европейские политики также признают важность поддержки Украины в этот критический момент. Как отмечают в Politico, в ЕС стараются избегать шагов, которые могут ослабить позиции Киева или его президента Владимира Зеленского. Однако большинство стран-участниц Евросоюза пока не готовы к обсуждениям о немедленном вступлении Украины в блок.

На фоне политических обсуждений рассматривается идея привязать перспективу членства Украины к будущему мирному соглашению с Россией. Однако в краткосрочной перспективе быстрая интеграция вызывает значительные сомнения.

Правительства Швеции и Дании, хотя и поддерживают инициативу начала переговоров до конца следующего года, предупреждают, что решающее решение будет зависеть от позиции крупнейших стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС заблокировали идею ускоренного членства Украины после встречи послов ЕС в Брюсселе 4 марта. Там считают, что нужно чётко соблюдать критерии вступления.

Тэги: Евросоюз, Украина

Комментарии

Дайджест

Выбор редакции
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Фото и Видео
fraza.com
Новости блогосферы
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди