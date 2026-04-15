Названы противники вступления Украины в ЕС

Среди противников быстрой интеграции Украины в ЕС называют Францию, Германию, Италию и Нидерланды. По данным Politico, ссылающемуся на информацию от дипломатов и чиновников ЕС, вопрос расширения Союза может остаться вне повестки саммита в Никосии из-за отсутствия консенсуса среди европейских лидеров.

Скептическое отношение отдельных стран обусловлено несколькими факторами. Одна из ключевых причин — опасения по поводу усиления влияния популистских сил внутри ЕС. Также существует риск проведения сложных референдумов, например во Франции, где этот процесс может столкнуться с серьёзными антиевропейскими настроениями. Кроме того, негативный опыт сотрудничества с Венгрией, которую часто называют «проблемным партнером», заставляет некоторых членов ЕС быть осторожными.

Среди других аргументов — обеспокоенность европейских дипломатов возможной негативной риторикой, подобной той, что возникла во время вступления новых членов из Восточной Европы в 2000-х годах. Тогда распространялась идея так называемого «польского сантехника», когда граждан новых стран обвиняли в создании конкурентного давления на рынке труда. По словам одного из дипломатов, подобные аргументы могут прозвучать и в отношении украинцев.

Несмотря на общую поддержку Украины в контексте ее борьбы за независимость и безопасность, ряд государств настаивает на том, что процесс вступления в ЕС должен неукоснительно основываться на заслугах и выполнении критериев, а не на краткосрочной геополитической мотивации.

Европейские политики также признают важность поддержки Украины в этот критический момент. Как отмечают в Politico, в ЕС стараются избегать шагов, которые могут ослабить позиции Киева или его президента Владимира Зеленского. Однако большинство стран-участниц Евросоюза пока не готовы к обсуждениям о немедленном вступлении Украины в блок.

На фоне политических обсуждений рассматривается идея привязать перспективу членства Украины к будущему мирному соглашению с Россией. Однако в краткосрочной перспективе быстрая интеграция вызывает значительные сомнения.

Правительства Швеции и Дании, хотя и поддерживают инициативу начала переговоров до конца следующего года, предупреждают, что решающее решение будет зависеть от позиции крупнейших стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС заблокировали идею ускоренного членства Украины после встречи послов ЕС в Брюсселе 4 марта. Там считают, что нужно чётко соблюдать критерии вступления.