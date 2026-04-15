«Укрэнерго» отменило отключение на среду, 15 апреля

В среду, 15 апреля, ограничений электроснабжения в Украине не планируется. Об этом сообщила прессслужба «Укрэнерго».

«В среду применение мер ограничения потребления не планируется», — говорится в сообщении.

Тем временем, использование мощных электроприборов в компании просят перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Кроме того, энергетики напомнили о необходимости бережного потребления в вечерние часы — 18:00 до 22:00.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украине требуется почти 91 млрд долларов в течение следующих 10 лет для восстановления энергетического сектора.