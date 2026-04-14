Зеленский назвал регионы, которые медленнее всего готовятся к зиме

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко о реализации планов устойчивости областей и городов. Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 14 апреля.

«В целом в работе уже 368 объектов — это касается прежде всего обновления защиты. Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве», — написал Зеленский.

Президент сообщил о возобновлении селекторных совещаний с участием правительственных чиновников, руководителей областей и громад, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов.

«Задача общегосударственная — полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в установленный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений.

«Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации. Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставке оборудования для энергообъектов — это должно быть достигнуто уже на этой неделе», — сказал президент.

Напомним, правительство выделило 12,85 млрд гривен на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов.