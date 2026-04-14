Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп сказал, на кого «переключится» после Ирана

Трамп сказал, на кого «переключится» после Ирана

Агата Кловская
14.04.26 12:48
121
Трамп сказал, на кого «переключится» после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном. Об этом сообщает Sky News.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 13 апреля обозначил возможные шаги по Кубе.

По его словам, этот вопрос не закрыт и остается в повестке, однако его рассмотрение отложено до завершения текущих действий, связанных с Ираном.

Журналисты напомнили Трампу о его предыдущих заявлениях, касающихся потенциального введения пошлин против стран, которые поставляют топливо на Кубу, а также об изменении риторики Вашингтона.

Глава Белого дома отметил, что ситуация требует отдельного анализа и решений.

«С Кубой мы еще посмотрим. Куба — это отдельная история. Этой страной долго управляли ужасно. Там плохая система. Как вы знаете, она была очень репрессивна», — сказал он.

Трамп также указал на фактор американцев кубинского происхождения, проживающих в США, отметив, что многие из них поддерживали его политику.

Он заявил, что ситуация на Кубе остается сложной и сопровождалась серьезными нарушениями.

«С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили — на Кубе происходили ужасные вещи», — заявил он.

Президент США назвал Кубу «несостоявшимся государством» и допустил возможность возвращения к этому направлению внешней политики в дальнейшем.

По его словам, конкретные решения могут быть приняты после завершения текущего этапа.

«Возможно, мы займемся Кубой после того, как закончим здесь (в Иране)», — подытожил Трамп.

Напоминаем, ранее Дональд Трамп заявил, что Китай столкнется с серьезными последствиями в случае поставок оружия Ирану, подчеркнув, что Пекин может получить «большие проблемы».

Тэги: Иран, Куба, Дональд Трамп

Комментарии

fraza.com
Все новости
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди