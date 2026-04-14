Мадяр сделал заявление об отношениях с Украиной

Новый правительство Венгрии собирается наладить дружеские отношения с Украиной. Об этом сказал лидер партии Тиса Петер Мадяр на пресс-конференции.

«Правительство Тисы будет стремиться к союзническим, а если возможно — к дружеским отношениям со всеми соседними странами», — ответил он на вопрос относительно будущей политики по отношению к Украине.

Мадяр добавил, что «Венгрию окружают венгры» и хорошие отношения с соседними странами — это один из ключевых интересов.

Он заверил, что обязательно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским «если не где-то еще, то в Европейском совете».

Мадяр напомнил, что Виктор Орбан использовал разногласия с Украиной в политических интересах.

«Все в Венгрии знают, что Украина — жертва в этой войне», — заявил Мадяр и добавил, что никто не имеет права решать за украинцев, на каких условиях им завершать войну с Россией, потому что в Венгрии никто бы не отказался от венгерских областей.

Мадяр отметил, что он поддерживает соглашение о предоставлении Киеву 90 млрд евро, заключенное в декабре 2025 года, которое предусматривало право Венгрии, а также Чехии и Словакии, отказаться от участия, чтобы эти страны не были обязаны выделять деньги. Этот вопрос следует не пересматривать, а реализовывать согласно достигнутым в декабре договоренностям.

Политик также заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский союз, потому что «ЕС не может принять страну, которая находится в состоянии войны».

По мнению Мадяра, «все страны-кандидаты должны пройти через одинаковый процесс» и он не представляет, чтобы это произошло «в течение следующих 10 лет».

Также он считает, что вопросы нацменьшинств нужно урегулировать.

Напомним, венгерской стороне уже передали сигналы относительно возможных контактов на уровне президента Украины Владимира Зеленского и Петера Мадяра. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сыбига.