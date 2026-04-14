Украина впервые имеет достаточно оружия для защиты от ударов РФ, — Зеленский

Украинские военные и общество впервые в истории имеют достаточный уровень вооружения для защиты от российских ударов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня работника украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Впервые в истории нашего государства вооружены достаточно, чтобы защищаться от российских ударов. Россия не впервые пришла уничтожить нас, украинскую государственность и волю, но сейчас украинцы находятся на более сильных позициях, чем это было ранее: и в 2014 году, и в 20-м веке, и еще раньше», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это — исторический результат государства. Украина смогла не только выдержать в полномасштабной войне и достойно защищаться, но и иметь возможность переносить войну на территорию врага.

Также президент отметил, что украинские дроны существенно изменили подходы к ведению войны. По словам Зеленского, Украина развивает наземные роботизированные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и работает над собственной противовоздушной обороной, способной противодействовать баллистике.

Кроме того, Украина достигла высокого уровня в производстве ракет, бронетехники, артиллерии и оборонного программного обеспечения, а украинское оружие и военная экспертиза вызывают интерес в странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.

