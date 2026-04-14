Иран выставил счет соседям за операцию США и Израиля

Иран выдвинул требование о выплате компенсаций пяти арабским странам из-за их возможной роли в военной операции США и Израиля. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель Ирана в Организации Объединенных Наций требует компенсации от стран, которые, по его словам, участвовали в военных усилиях США и Израиля в ходе операции против Ирана.

По информации государственных СМИ Ирана, среди этих стран: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что эти страны нарушили международное право и должны «полностью компенсировать ущерб, нанесенный Исламской Республике Иран, в частности выплатить компенсацию за все материальные и моральные убытки, возникшие вследствие их международных нарушений».

Напомним, переговоры между США и Ираном, которые проходили в Исламабаде, завершились без достижения соглашения из-за разногласий по нескольким ключевым вопросам.

Стороны активно обсуждают проведение нового раунда переговоров по завершению войны. Встреча может состояться 16 апреля в пакистанском Исламабаде или швейцарской Женеве.