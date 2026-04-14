В Броварах совершен теракт. Подозреваемые уже задержаны

В городе Бровары Киевской области утром, 14 апреля произошел взрыв в частном секторе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники.

По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Правоохранители задержали подозреваемых в причастности к инциденту.

По словам источников, событие имеет признаки теракта. Информация о пострадавших уточняется.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

