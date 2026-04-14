Израиль согласился на прямые переговоры с Ливаном

Государственный секретарь США Марко Рубио готовит историческую дипломатическую встречу, которая может изменить ход войны на Ближнем Востоке. Сегодня в Вашингтоне состоятся прямые переговоры между послами Израиля и Ливана. Об этом сообщает Axios.

В Axios акцентируют, что подобных прямых переговоров между этими соседями не было с 1993 года. Но постоянное уничтожение боевиков «Хезболлы», которые устраивает Израиль на территории Ливана, вынуждает вести переговорный процесс. На его скорейшее начало мог повлиять президент США Дональд Трамп.

Согласно источникам издания, на повестке дня будут стоять три ключевых вопроса:

— немедленное прекращение огня и остановка наземного вторжения;

— долгосрочное разоружение террористической группировки «Хезболла»;

— подписание полноценного мирного соглашения между странами.

В переговорах примут участие кроме Марко Рубио будут участвовать посол США в Ливане Мишель Исса, советник Госдепа Майкл Нидхем, а также послы Израиля и Ливана — Ехиэль Лейтер и Нада Хамаде.

«Как прямое следствие безрассудных действий „Хезболлы“, израильское и ливанское правительства участвуют в открытых, прямых дипломатических переговорах на высоком уровне при посредничестве Соединенных Штатов. Израиль воюет с „Хезболлой“, а не с Ливаном, поэтому нет никакой причины, почему два соседа не должны вести переговоры», — отметили в Госдепе США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долгое время отвергал любую возможность прямого диалога с ливанским правительством.

Дональд Трамп требует немедленной деэскалации и хочет быстрых результатов. Именно после разговора с президентом США Нетаньяху согласился на первый шаг в мирном процессе, отмечает Axios.

