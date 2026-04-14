ВСУ за сутки уничтожили еще 820 россиян. Сводка за 14 апреля

Силы обороны Украины за минувшие сутки убили и ранили 820 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей Facebook-странице.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составили:
— личного состава — около 1 312 960 (+820) человек;
— танков — 11 863 (+2) ед;
— боевых бронемашин — 24 389 (+3) ед;
— артиллерийских систем — 39 953 (+38) ед;
— РСЗО — 1 732 (+4) ед;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2459) ед;
— автомобильной техники и автоцистерн — 89 300 (+201) ед.
