США и Иран готовят новый раунд переговоров. Названа возможная дата

США и Иран активно обсуждают проведение нового раунда переговоров по завершению войны. Об этом сообщает Associated Press.

По данным AP, встреча может состояться уже в четверг, 16 апреля. Место проведения пока окончательно не определено: рассматриваются два варианта — столица Пакистана Исламабад или Женева.

Журналист The Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на источник в Тегеране, также отметил, что переговоры, скорее всего, пройдут в Исламабаде.

По информации СМИ, во встрече, вероятно, не будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию во время первого раунда. Ожидается, что уровень представительства будет ниже.

Напомним, первые прямые переговоры между США и Ираном состоялись 10-12 апреля в Исламабаде. Они длились около 21 часа, но завершились без достижения соглашения.