В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, отключения электроэнергии в Украине не планируются. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Несмотря на то, что применение мер ограничения потребления в течение суток не планируется, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время — с 11:00 до 15:00.

Кроме того, в «Укрэнерго» просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Напомним, в «Укрэнерго» недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.