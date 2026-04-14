У Трампа случился «бунт на корабле»?

В окружении президента США Дональда Трампа назревает скандал? Министр энергетики Крис Райт сделал резкое заявление.

На экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне чиновник сказал: «Что ж, президент агрессивен, как мы все знаем, но по делу».

По его словам, это проявляется даже в отношении к вопросам развития ядерной энергетики страны.

Политик говорит, что видит такой же агрессивный подход к этой теме, среди прочих.

Подчеркивается: «Никаких сомнений в масштабном расширении производства ядерной энергии в США в ближайшие годы и точно в ближайшие десятилетия».

Ранее Стармер неожиданно наехал на Израиль и Трампа.