Россияне активизировались в Сумской области

Представитель Объединенных сил Виктор Трегубов поведал о ситуации в Сумской области. Произошло это в эфире национального телемарафона.

В ВСУ сообщили: «В Сумской области россияне заметно активизировались, по крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения».

Добавляется, что противник довольно активно пытается продвигаться на Сумском направлении и расширять свои зоны контроля в приграничных районах.

Указывается: «Речь идет о небольших расстояниях – один-полтора километра от границы, но все равно неприятно».

